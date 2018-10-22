ДТП под Дмитровом: подробности происшествия

В Подмосковье задержан водитель автобуса, который столкнулся с маршруткой. В ДТП погибли четыре человека.

Авария произошла в 10 километрах от города Дмитров. На трассе две полосы, между ними сплошная линия. Микроавтобус, который передвигался с пассажирами на борту, перевёрнут. Территория оцеплена. На месте работают представители правоохранительных органов.

Столкновение произошло примерно в 18:00 по московскому времени. По предварительной информации, автобус ПАЗ выехал на встречную полосу и по касательной задел маршрутку. От удара микроавтобус перевернулся. В этот момент в нем находилось 15 человек.

Медики и спасатели на место приехали быстро. Констатирована смерть четверых пассажиров маршрутного такси. Восемь человек кареты скорой помощи доставили в больницу Дмитрова. Возможный виновник ДТП, водитель ПАЗа, не пострадал.

Из восьми пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, за их жизни сейчас борются врачи.