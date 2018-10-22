В Риме затоплены улицы и станции метро

Дороги в центре Рима, а также несколько станций метро оказались затоплены из-за сильного дождя, который во многих районах сопровождался градом, обрушившегося в воскресенье на итальянскую столицу.

Почти весь октябрь на всем полуострове стояла необычно теплая погода. Несколько дней назад штормы прошли на островах Сардиния и Сицилия. В воскресенье штормовой ветер обрушился на Милан, сильные дожди прошли в Эмилии-Романье.

В Риме, когда пошел ливень, люди забирались на крыши автомобилей, чтобы спастись от потопа. Подтоплены оказались несколько станций метро, из-за чего его закрыли намного раньше. Полуметровой высоты вода достигла в одной из исторических базилик Рима — святого Себастьяна на Аппиевой дороге, сообщает ТАСС.