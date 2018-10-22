Подавшая в отставку глава Забайкалья не вышла на работу

Подавшая в отставку глава Забайкалья Наталья Жданова не вышла в понедельник на работу. Как сообщила РИА Новости руководитель управления информационной политики региона Елена Назарова, Жданова продлила свой отпуск до 28 октября.

Глава Забайкалья подала в отставку 11 октября​​​. Пока решения по ее отставке нет. В настоящее время регионом руководит первый зампредседателя правительства Александр Кулаков.

"Наталья Николаевна продлила отпуск до 28 октября. Она взяла неиспользованные дни от положенного ежегодного отпуска. Если ее отставка не будет принята, то губернатор выйдет на работу с 29 октября", — сказала Назарова.

Жданова занимает пост руководителя региона с февраля 2016 года, она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.