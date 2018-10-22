СМИ: российские авиакомпании могут прекратить работу

Российские авиакомпании могут прекратить работу из-за планов министерства транспорта перенести в Россию серверы для бронирования. Об этом пишут "Ведомости".

В распоряжении издания оказалось письмо генерального директора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. В нем он подчеркнул, что реализация этого проекта может привести к коллапсу в работе российских авиакомпаний.

Объедков напомнил, "Аэрофлот" и S7 являются участниками глобальных авиационных альянсов (Sky Team и One World соответственно). Он считает, что российские системы пока не способны обеспечить работу в них. По его словам, потери S7 из-за того, что иностранные партнеры не смогут продавать билеты на внутрироссийские рейсы, могут составить не менее 5 миллиардов рублей в год.

Сейчас российские авиакомпании используют базы данных, которые находятся на территории иностранных государств. Так, "Аэрофлот" работает с американской Sabre, S7 — со швейцарской SITA, "Уральские авиалинии" — с испанской Amadeus.

Минтранс разработал требования к новой российской системе онлайн-оформления полетов. К 1 января 2020 года серверы и базы данных для продажи билетов и регистрации на рейс должны быть перенесены в Россию. При этом контроль за обработкой персональных данных должен осуществлять Роскомнадзор.