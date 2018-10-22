НХЛ. Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Чикаго"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграл "Чикаго Блэкхокс". Встреча состоялась в Чикаго и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Отметим, что во втором периоде "Лайтнинг" нанесли 33 броска в створ, что является рекордом лиги.

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду уступил "Калгари Флэймз" со счетом 1:4. "Баффало Сэйбрз" в гостях был сильнее "Анахайм Дакс" – 4:2.