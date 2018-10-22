Устроил ДТП и спалил машину: в Воронежской области судья врезался в такси и устроил пожар

В городе Лиски на прошлой неделе произошло ДТП, которое в настоящее время активно обсуждается в социальных сетях: Toyota врезалась в машину такси марки Lada.

Через некоторое время автомобиль японского производства сгорел дотла. Прохожие сняли на видео пожар, причем свидетели происшествия говорят о том, что был поджог.

По словам очевидцев, за рулем машины Toyota находился нетрезвый судья районного суда. После аварии мужчина скрутил со своего автомобиля номерные знаки и поджег его. Пожар тушили 7 человек, однако иномарку спасти не удалось.

Спустя пару дней после этого резонансного инцидента Следственное управление СК РФ по Воронежской области опубликовало сообщение о том, что расследование ДТП в Лисках под свой контроль и просит свидетелей аварии сообщить о любой информации об обстоятельствах происшествия.