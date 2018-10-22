Плавучую плантацию конопли "списали на берег" в Архангельске

Более 230 кустов конопли обнаружили оперативники на борту дебаркадера в Архангельске, где трое ранее судимых мужчины устроили настоящую наркоплантацию, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Взятие судна на абордаж сняли на видео.

Для своих нужд опытные "агрономы" использовали пришвартованный у берега реки Кузнечиха дебаркадер. Все кусты, как можно судить по кадрам оперативной съемки, выращивались в горшках в одном помещении, где были установлены светильники и была смонтирована система полива.

Мужчины, чей возраст варьируется от 43 до 54 лет, признались в культивировании конопли, но не уточнили, для каких целей содержали такую плантацию — с целью дальнейшей продажи или для личных нужд.

Одного из подозреваемых взяли под стражу, его подельников отпустили под подписку о невыезде. Всем им грозит до восьми лет лишения свободы.