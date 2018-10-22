Фура перевернулась на посту ДПС в Ростовской области. Видео

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей в минувшую субботу, 20 октября, на посту ДПС, расположенном на трассе М-4 "Дон" неподалеку от города Шахты в Ростовской области.

Водитель фуры, перевозивший древесину, не справился с управлением. Грузовик развернуло поперек дороги, после чего он упал на бок, снес легковушку, стоявшую у нег она пути, и покатился в сторону полицейских.

К счастью, перевернувшийся большегруз остановился в паре десятков метров от здания поста.

Никто из участников инцидента серьезно не пострадал.