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Беременность, роды, материнство 47 минут назад
Учёные: физические нагрузки отцов – залог крепкого здоровья их детей
Мужчинам, которые в ближайшем будущем собираются завести детей, учёные порекомендовали отправиться в тренажёрный зал.
Согласно новому исследованию, регулярные физические нагрузки отцов – залог крепкого метаболического здоровья их детей. Более того, преимущества такого "наследия" могут сохраняться и тогда, когда дети вырастут, но любви к подвижному образу жизни демонстрировать не будут, уточняют специалисты из Медицинского центра Университета Огайо.
"Эта работа является важным шагом в изучении метаболических заболеваний и [их] профилактики на клеточном уровне", — заявляет декан Медицинского колледжа Университета Огайо Крейг Кент (Craig Kent).
Недавние научные работы показали, что развитие сахарного диабета и ухудшение метаболического здоровья могут быть связаны с наследственностью. Кроме того, накапливается всё больше доказательств в пользу того, что отцы играют важную роль в "метаболическом программировании" своего потомства.
Чтобы изучить, как физическая активность отцов (или её отсутствие) может сказаться на здоровье детей, учёные использовали модельных животных – мышей.
Самцов разделили на две группы: первая получала пищу с высоким содержанием жиров, вторая группа питалась как обычно. При этом часть мышей из обеих групп вела малоподвижный образ жизни, а у других животных физическую активность исследователи не ограничивали.
Спустя три недели самцов из обеих групп познакомили с самками, чтобы получить потомство. Детёнышей в течение года кормили обычной пищей, при этом все они вели "сидячий" образ жизни.
Наблюдения за здоровьем мышат показали: у тех из них, чьи отцы были физически активны до зачатия, была более низкая масса тела и меньший процент жировых отложений, а показатели метаболизма глюкозы были намного лучше, чем у детёнышей неактивных самцов.
Но, пожалуй, самый любопытный вывод заключается вот в чём. У детёнышей самцов, сидевших на диете с высоким содержанием жиров, показатели метаболизма глюкозы были очень низкими. Однако физическая активность отцов словно "отменяла" все возможные риски для потомства.
"Когда отец занимался [упражнениями], даже сидя на диете с высоким содержанием жиров, мы видели улучшение метаболического здоровья у его взрослого потомства", — рассказывает один из ведущих авторов работы Кристин Стэнфорд (Kristin Stanford).
Примечательно, что открытые положительные эффекты оказались долгосрочными. У мышей продолжительность жизни составляет в среднем два-три года, а наблюдения велись, как уже отмечалось, в течение первого года их жизни (то есть эффекты сохранялись, когда грызуны уже давно прошли "подростковую" стадию и дожили до зрелого возраста).
Также специалисты провели секвенирование РНК-элементов спермы самцов и обнаружили, что физическая активность вызывала изменения в экспрессии генов, связанных с метаболическим здоровьем.
"Мы увидели сильные изменения в профиле малых РНК. Теперь мы хотим точно определить, какие малые РНК ответственны за эти метаболические улучшения у потомства и почему", — добавляет Стэнфорд.
Кстати, предыдущие работы её команды показали, что физическая активность самок мышей также оказывает благоприятное влияние на метаболическое здоровье потомства. Поэтому в дальнейшем специалисты хотят определить, как активность обоих родителей может сказаться на этом показателе у детей.
Соавтор работы Лори Гудиер (Laurie Goodyear) отмечает: если эти выводы подтвердятся в исследованиях с людьми, это будет новый важный фактор здоровья будущих поколений, который поможет в борьбе с эпидемией ожирения.
Также исследователи подчёркивают, что результаты их работы подтверждают гипотезу о том, что малые РНК являются посредниками в передаче экологической наследственной информации потомкам. Напомним, что сейчас активно исследуется вопрос, как под воздействием среды обитания и внешних факторов меняется экспрессия генов (фактически "рисунок" включения и выключения тех или иных генов) и как это сказывается на жизни будущих поколений.
"Мы знаем, что у взрослых мужчин ожирение снижает уровень тестостерона, количество спермы и подвижность сперматозоидов", — говорит Стэнфорд.
Если мужчина, который готовится стать отцом, начнёт умеренно заниматься даже за месяц до зачатия, это может повлиять на качество его спермы и на метаболическое здоровье его детей, заключает исследовательница.
Научная работа её команды была опубликована в медицинском издании Diabetes.
Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что ожирение родителей может повлиять не только на метаболическое здоровье детей. Так, у женщин с лишним весом чаще других рождаются малыши с пороками развития. А "жирная диета" во время беременности вредит стволовым клеткам печени плода.
Напомним также, что отцы чаще матерей "передают" детям депрессию и реакцию на стресс. А вот облысение мужчины "наследуют" от своих матерей.
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