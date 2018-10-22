Генетика влияет на поступление и успеваемость студентов в университетах

Учёные Королевского колледжа Лондона впервые показали, что генетика играет важную роль в выборе университета и во многом определяет успех поступления. Более того, она влияет и на успеваемость студента.

На первый взгляд, кажется очень странным, что гены имеют к поступлению в университет хоть какое-то отношение. В самом деле, разве могут "буквы" ДНК диктовать нам, что выбрать, — химию или актёрское мастерство? Между тем недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, показывает, что генетические факторы влияют на зачисление в высшее учебное заведение и на достижения в нём. Об этом авторы недавней работы пишут в статье издания The Conversation.

Несколько лет назад специалисты выяснили, что генетика влияет на успеваемость в школе. В частности, учёные определили 74 генетических варианта, связанных с обучением.

Тем не менее существует мало научных работ, в которых бы исследовалось генетическое влияние на обучение в университете. Специалисты туманного Альбиона решили получше разобраться в этом вопросе.

Учёные использовали данные британского "Исследования раннего развития близнецов" (Twins Early Development Study), которое, к слову, уже помогло выяснить, что детские рисунки указывают на уровень интеллекта. На этот раз специалисты хотели изучить влияние генетики на успеваемость в высшем учебном заведении.

Выборка состояла из 3000 пар близнецов. Как поясняется в пресс-релизе исследования, сравнение однояйцевых и многояйцевых близнецов позволяет учёным определять общее влияние генетики на различные показатели людей (ту же успеваемость).

Авторы работы собрали данные о том, какое учебное заведение выбирали испытуемые, результаты поступления и обучения в нём. Кроме того, они сравнили результаты однояйцевых и многояйцевых близнецов, поскольку они росли в одинаковой среде.

При этом основное отличие многояйцевых от однояйцевых близнецов заключается в том, что генетическое сходство в наследуемой от родителей ДНК у первых составляет 40-60%, то есть как у обычных братьев и сестёр.

Если баллы за экзамен у однояйцевых близнецов больше похожи, чем у многояйцевых близнецов, то можно говорить о том, что разница между парами обусловлена генетическими факторами, поясняют авторы работы.

Так специалисты обнаружили, что генетические факторы объясняют 57% различий в результатах экзамена уровня A-level (классификация Великобритании). Речь идёт об итоговом тесте по программе средней школы второго уровня сложности. Его результаты учитываются при поступлении в университет. Разницу же в достижениях в самом вузе можно объяснить генетическими факторами в 46% случаев.

Кроме того, генетические факторы влияют на решение поступать в 51% случаев.

Как говорит один из авторов недавней работы Эмили Смит-Вулли (Emily Smith-Woolley) из Института психиатрии, психологии и неврологии, они впервые показали, что генетические факторы продолжают влиять на успех образования в высшем учебном заведении (как уже отмечалось выше, ранее учёные указывали на важность генетики только в школе).

"Наши результаты также показывают, что выбор молодых людей, касающийся продолжения учёбы в университете, частично зависит от их ДНК", — добавляет она.

При этом авторы работы выяснили, что общие факторы окружающей среды (семья, школа) оказывают на поступление в университет меньшее влияние: на них приходится 36% различий между студентами.

Примечательно, что общее воздействие факторов окружающей среды со временем становится ещё менее важным в вопросе получения высшего образования.

"Уникальная среда студенческой жизни, например, новые друзья и новый опыт, по всей видимости, объясняют различия в университетских достижениях, а роль общей среды становится менее значимой", — заключает руководитель исследования доктор Зиада Айорех (Ziada Ayorech) из Института психиатрии, психологии и неврологии.

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