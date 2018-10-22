Новым тренером "Спартака" может стать француз Лоран Блан

Бывший тренер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Лоран Блан может возглавить "Спартак". Прежний наставник красно-белых Массимо Каррера был отправлен в отставку в понедельник.

Один из кандидатов на пост главного тренера московского "Спартака", ставший вакантным после отставки Массимо Карреры, считается 53летний Лоран Блан. В настоящее время французский специалист не связан контрактом ни с одним клубом, но готов возобновить карьеру тренера. По данным "Спорт-Экспресс", руководство "Спартака" рассматривало кандидатуру Блана, как возможного преемника Карреры, еще до отставки итальянца.

Лоран Блан в прошлом защитник сборной Франции, "Марселя", "Интера","Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". В 1998 он выиграл чемпионат мира, а через два года чемпионат Европы. В качестве тренер Блан работал с "Бордо" и сделал его чемпионом Франции. Затем он трижды добивался подобного успеха с "Пари Сен-Жермен". С 2010 по 2012 годы Блан тренировал французскую сборную.