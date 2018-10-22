Виталий Мутко: никто из "Спартака" в РФС не обращался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считается одним из кандидатов на пост наставника "Спартака". В контракте Черчесова есть опция, допускающая совмещение работы в сборной и клубе.

Президент РФС Виталий Мутко заявил корреспонденту "Спорт-Экспре5сс", что ничего не знает об интересе "Спартака" к Черчесову. Никто из представителей 22-кратных чемпионов страны не обращался в РФС по поводу возможного совмещения. "В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет", — заявил Виталий Мутко.

Массимо Каррера покинул пост главного тренера "Спартака" в понедельник. Исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо. В числе кандидатов на замещение вакансии фигурирует Станислав Черчесов, португалец Леонарду Жардим, француз Лоран Блан и Андрей Тихонов.