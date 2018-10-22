На Украине уже пожалели о передаче Андреевской церкви Константинополю

Глава Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) Макарий Малетич сожалеет, что согласился на передачу Константинополю Андреевской церкви и не намерен оставаться таким же сговорчивым. В интервью украинскому телеканалу он пообещал, что второй раз обмануть его не получится.

Вместе с тем Макарий Малетич выразил недоумение, что "московские" храмы не будут передавать, а единственный кафедральный собор УАПЦ — "можно передать", и вновь высказал сомнение в успехе объединительного процесса.

"Хотят всех объединить, так торжественно, на весь мир, — цитирует главу УВПЦ "Интерфакс". — Дай Бог, чтобы так произошло, но я теперь уже сомневаюсь".

Малетич признался, что ни он сам, ни его епископы, ни священники не готовы к собору.

Ранее Петр Порошенко зая вил, что передача Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату для работы его представительства приблизит получение томоса об автокефалии Православной церкви на Украине. Украинский президент уже внес в Раду соответствующий законопроект.