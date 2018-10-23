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23 октября 201808:54

Роскачество назвало девять лучших "Докторских" колбас

Global Look Press

Контроль Роскачества работает. Это показали повторные исследования "Докторской" колбасы. Свежий рейтинг Роскачества по колбасам опубликован на сайте ведомства 23 октября.

"Докторская" колбаса уже попадала в фокус внимания Роскачества. В 2017 году были исследованы 30 марок колбас, сейчас их стало на десять больше. И исследования проведены по многочисленным просьбам потребителей со всей России.

"Докторскую" колбасу можно есть смело

По 70 показателям качества и безопасности изучили "Докторскую" колбасу специалисты Роскачества: проверяли на наличие антибиотиков, посторонних ингредиентов, бактерий кишечной палочки, изучали внешний вид и вкус. Итог: девять торговых марок не просто отвечают всем требования действующих норм по безопасности и качеству, но и опережающим стандартам Роскачества.

Любители "Докторской" могут выдохнуть: вся исследованная колбаса безопасна. В ней нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ). По результатам исследований Роскачества, колбаса производится в стерильных условиях: нарушений по микробиологическим показателям не выявлено.

Что добавляют в колбасу?

Состав колбасы – самая животрепещущая тема. Считается, что в ней может быть, что угодно – от бумаги и сои до мяса кошек. Это всё мифы, успокаивают эксперты Роскачества. "Докторскую" колбасу проверили на посторонние материалы – ДНК овец, лошадей, собак, кошек, кукурузы и сои. В 2018 году все отправленные на экспертизу образцы успешно прошли проверку.

Кошки и собаки не наследили

В состав "Докторских" колбас по нормативам входит мясо крупного рогатого скота и свинина. Внимание! 39 из 40 исследованных марок колбас и правда производятся из свинины и говядины. Лишь одна торговая марка "Йола" решила на говядине сэкономить, указав ее на этикетке, но забыв добавить в состав фарша.

В остальном отклонений нет. Миф, что производители добавляют в колбасу сою, развенчан. Также специалисты не нашли в "Докторской" бумаги, а также следов ДНК кошек и собак.

Экономия, которой быть не должно

Искали специалисты Роскачества в колбасе и более дешевую в сравнении со свининой и говядиной курицу. И нашли! Сэкономить решили сразу два уважаемых производителя. Курица обнаружено в "Докторской" от "Царицыно" и "Егорьевской". Курица была обнаружена и у некоторых других производителей. Но они использовали не ГОСТ, а технические условия (ТУ). Придраться к таким производителям нельзя, но и претендовать на Знак качества они тоже не могут.

Лечиться "Докторской" не получится

В 2017 году производители "Докторской" колбасы переборщили с антибиотиками. Превышение предельно допустимых концентраций по тетрациклину допустила "Губернская мясная компания". Следы антибиотиков были найдены в "лечебных" колбасах еще у 16 брендов.

Прошедший год демонстрирует успехи производителей. Ни одна из исследуемых марок не нарушила ПДК. "Лечиться" ими не получится. И это при том, что показатель максимально допустимых уровней (МДУ) антибиотиков по тетрациклину для готовой продукции из мяса в 10 раз жестче, чем показатель МДУ для мясного сырья, отмечает замглавы исполкома Национальной мясной ассоциации Максима Синельникова.

Проблема наличия антибиотиков в колбасе на уровне погрешности – это, с одной стороны, проблема изготовителей готового продукта, которые при контроле входного сырья пропустили сырье с остаточными следами антибиотиков, поясняет эксперт. С другой стороны, на бойнях иногда недостаточно контролируются остатки антибиотиков в продуктах убоя, а на животноводческих фермах контроль кормов на содержание в них антибиотиков недостаточен. Не исключено, что на фермах злоупотребляют антибиотиками и используют их с нарушением рекомендаций по применению, отметил Максим Синельников.

Что еще могут добавить в колбасу производители? Например, каррагинан. Он нужен для получения необходимой консистенции фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка. По ГОСТу эта добавка запрещена, по ТУ – разрешена, но ее необходимо указывать в маркировке.

12 изготовителей колбасы из 40 добавили каррагинан в фарш, не указав его на этикетке продукта, причем четыре из них – участники нового исследования. Это АО "Череповецкий мясокомбинат", "Йола", "Кузбасский пищекомбинат" и "Черкашин и партнеръ".

Склеивать фарш, а не ласты

Еще одна популярная добавка, правда, уже разрешенная ГОСТ. Это крахмал, который используют для "склеивания" фарша. В 2017 году эксперты нашли крахмал в четырех марках колбасы, причем в двух случаях он не был указан в составе. Хорошая новость: среди участников нового этапа исследования любителей и ценителей крахмала не нашлось.

Эксперты Роскачества целенаправленно искали в "Докторской" колбасе также консерванты и стабилизаторы. Превышений ни по фосфатам, ни по консервантам, ни по нитриту натрия в исследованной в 2018 году колбасе не выявлено.

Но сразу в трех "новых" марках нашли удерживающую влагу клетчатку. Это продукция компаний "Йола", "Свинокомплекс "Томский" и "Село Зелёное". Добавляли они клетчатку в колбасу тайком: в маркировке продукции производители ее не указали.

Зато в чем новичков проверки 2018 года обвинить нельзя, так это в недовесе. И это тоже хорошая новость, учитывая, что в 2017 году был один нарушитель, который "экономил" и на этом, а проще говоря, обвешивал покупателей.

Важное место в исследовании колбасы традиционно заняла органолептическая оценка. А вкусна ли "Докторская"? Как показали результаты исследования, не всегда самая вкусная колбаса – самая натуральная.

Новости топ-9

Вся исследованная экспертами Роскачества "Докторская" колбаса была российского производства. В 2017 году проверяли "Докторскую" из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской областях, Республике Мордовия, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге. К проверенным в прошлом году колбасам добавилась "Докторская" из Амурской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Марий Эл, Краснодарского и Пермского краев.

Лучшими "Докторскими" колбасами на российском рынке в 2018 году стала колбаса 9 торговых марок: "Пит-Продукт", "Ромкор", "Мяснов", "Агрокомплекс", "Балахоновский мясокомбинат", "Снежана, "Фамильные колбасы", "Окраина" и томский "Томаровский мясокомбинат". Две последние торговые марки уже получили российский Знак качества.

Лучшие из лучших

Самая качественная колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.

А в топ-4 вошла "Докторская" от "Мясокомбината "Балахоновский", докторская "Снежана", колбаса от "Окраины" и "Пит-Продукта".

"Докторская" от "Окраины" и Балахоновского комбината получили одинаковые баллы – по 4,93. И по пятерке за вкусовые характеристики. Разница между ними в том, что килограмм первой колбасы стоит 626 рублей, а второй – 310 рублей.

Также пятерки за вкус и по 4,8 балла при комплексной оценке получили "Докторские" колбасы от "Снежаны" и "Пит-Продукта". Но тут большого разброса в цене не оказалось. "Снежана" стоит чуть более 522 рублей, а "Докторская" колбаса от "Пит-Продукта" – чуть дороже 576 рублей. Выбор за вами!

Полный текст исследования смотрите на сайте Роскачества.

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