Роскачество назвало девять лучших "Докторских" колбас

Контроль Роскачества работает. Это показали повторные исследования "Докторской" колбасы. Свежий рейтинг Роскачества по колбасам опубликован на сайте ведомства 23 октября.

"Докторская" колбаса уже попадала в фокус внимания Роскачества. В 2017 году были исследованы 30 марок колбас, сейчас их стало на десять больше. И исследования проведены по многочисленным просьбам потребителей со всей России.

"Докторскую" колбасу можно есть смело

По 70 показателям качества и безопасности изучили "Докторскую" колбасу специалисты Роскачества: проверяли на наличие антибиотиков, посторонних ингредиентов, бактерий кишечной палочки, изучали внешний вид и вкус. Итог: девять торговых марок не просто отвечают всем требования действующих норм по безопасности и качеству, но и опережающим стандартам Роскачества.

Любители "Докторской" могут выдохнуть: вся исследованная колбаса безопасна. В ней нет тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ). По результатам исследований Роскачества, колбаса производится в стерильных условиях: нарушений по микробиологическим показателям не выявлено.

Что добавляют в колбасу?

Состав колбасы – самая животрепещущая тема. Считается, что в ней может быть, что угодно – от бумаги и сои до мяса кошек. Это всё мифы, успокаивают эксперты Роскачества. "Докторскую" колбасу проверили на посторонние материалы – ДНК овец, лошадей, собак, кошек, кукурузы и сои. В 2018 году все отправленные на экспертизу образцы успешно прошли проверку.

Кошки и собаки не наследили

В состав "Докторских" колбас по нормативам входит мясо крупного рогатого скота и свинина. Внимание! 39 из 40 исследованных марок колбас и правда производятся из свинины и говядины. Лишь одна торговая марка "Йола" решила на говядине сэкономить, указав ее на этикетке, но забыв добавить в состав фарша.

В остальном отклонений нет. Миф, что производители добавляют в колбасу сою, развенчан. Также специалисты не нашли в "Докторской" бумаги, а также следов ДНК кошек и собак.

Экономия, которой быть не должно

Искали специалисты Роскачества в колбасе и более дешевую в сравнении со свининой и говядиной курицу. И нашли! Сэкономить решили сразу два уважаемых производителя. Курица обнаружено в "Докторской" от "Царицыно" и "Егорьевской". Курица была обнаружена и у некоторых других производителей. Но они использовали не ГОСТ, а технические условия (ТУ). Придраться к таким производителям нельзя, но и претендовать на Знак качества они тоже не могут.

Лечиться "Докторской" не получится

В 2017 году производители "Докторской" колбасы переборщили с антибиотиками. Превышение предельно допустимых концентраций по тетрациклину допустила "Губернская мясная компания". Следы антибиотиков были найдены в "лечебных" колбасах еще у 16 брендов.

Прошедший год демонстрирует успехи производителей. Ни одна из исследуемых марок не нарушила ПДК. "Лечиться" ими не получится. И это при том, что показатель максимально допустимых уровней (МДУ) антибиотиков по тетрациклину для готовой продукции из мяса в 10 раз жестче, чем показатель МДУ для мясного сырья, отмечает замглавы исполкома Национальной мясной ассоциации Максима Синельникова.

Проблема наличия антибиотиков в колбасе на уровне погрешности – это, с одной стороны, проблема изготовителей готового продукта, которые при контроле входного сырья пропустили сырье с остаточными следами антибиотиков, поясняет эксперт. С другой стороны, на бойнях иногда недостаточно контролируются остатки антибиотиков в продуктах убоя, а на животноводческих фермах контроль кормов на содержание в них антибиотиков недостаточен. Не исключено, что на фермах злоупотребляют антибиотиками и используют их с нарушением рекомендаций по применению, отметил Максим Синельников.

Что еще могут добавить в колбасу производители? Например, каррагинан. Он нужен для получения необходимой консистенции фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка. По ГОСТу эта добавка запрещена, по ТУ – разрешена, но ее необходимо указывать в маркировке.

12 изготовителей колбасы из 40 добавили каррагинан в фарш, не указав его на этикетке продукта, причем четыре из них – участники нового исследования. Это АО "Череповецкий мясокомбинат", "Йола", "Кузбасский пищекомбинат" и "Черкашин и партнеръ".

Склеивать фарш, а не ласты

Еще одна популярная добавка, правда, уже разрешенная ГОСТ. Это крахмал, который используют для "склеивания" фарша. В 2017 году эксперты нашли крахмал в четырех марках колбасы, причем в двух случаях он не был указан в составе. Хорошая новость: среди участников нового этапа исследования любителей и ценителей крахмала не нашлось.

Эксперты Роскачества целенаправленно искали в "Докторской" колбасе также консерванты и стабилизаторы. Превышений ни по фосфатам, ни по консервантам, ни по нитриту натрия в исследованной в 2018 году колбасе не выявлено.

Но сразу в трех "новых" марках нашли удерживающую влагу клетчатку. Это продукция компаний "Йола", "Свинокомплекс "Томский" и "Село Зелёное". Добавляли они клетчатку в колбасу тайком: в маркировке продукции производители ее не указали.

Зато в чем новичков проверки 2018 года обвинить нельзя, так это в недовесе. И это тоже хорошая новость, учитывая, что в 2017 году был один нарушитель, который "экономил" и на этом, а проще говоря, обвешивал покупателей.

Важное место в исследовании колбасы традиционно заняла органолептическая оценка. А вкусна ли "Докторская"? Как показали результаты исследования, не всегда самая вкусная колбаса – самая натуральная.

Новости топ-9

Вся исследованная экспертами Роскачества "Докторская" колбаса была российского производства. В 2017 году проверяли "Докторскую" из Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской областях, Республике Мордовия, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге. К проверенным в прошлом году колбасам добавилась "Докторская" из Амурской, Кемеровской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Марий Эл, Краснодарского и Пермского краев.

Лучшими "Докторскими" колбасами на российском рынке в 2018 году стала колбаса 9 торговых марок: "Пит-Продукт", "Ромкор", "Мяснов", "Агрокомплекс", "Балахоновский мясокомбинат", "Снежана, "Фамильные колбасы", "Окраина" и томский "Томаровский мясокомбинат". Две последние торговые марки уже получили российский Знак качества.

Лучшие из лучших

Самая качественная колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.

А в топ-4 вошла "Докторская" от "Мясокомбината "Балахоновский", докторская "Снежана", колбаса от "Окраины" и "Пит-Продукта".

"Докторская" от "Окраины" и Балахоновского комбината получили одинаковые баллы – по 4,93. И по пятерке за вкусовые характеристики. Разница между ними в том, что килограмм первой колбасы стоит 626 рублей, а второй – 310 рублей.

Также пятерки за вкус и по 4,8 балла при комплексной оценке получили "Докторские" колбасы от "Снежаны" и "Пит-Продукта". Но тут большого разброса в цене не оказалось. "Снежана" стоит чуть более 522 рублей, а "Докторская" колбаса от "Пит-Продукта" – чуть дороже 576 рублей. Выбор за вами!

Полный текст исследования смотрите на сайте Роскачества.