Папа Римский стал первым игроком в католическую версию Pokemon Go

Папа Римский Франциск стал первым зарегистрированным игроком новой игры с элементами дополненной реальности, которую выпустила католическая организация Fundacion Ramon Pane. Принцип работы приложения тот же, что и у нашумевшей игры Pokemon Go, сообщает Es.Ign.

Отличие новой программы JC Go от некогда популярной во всем мире игры про покемонов заключается в том, что с помощью католического приложения нужно искать не разноцветных монстров, а Христа и апостолов.

Игрокам нужно искать библейских персонажей, общаться с другими братьями по вере, которые также зарегистрированы в игре. У всех игроков есть возможность посещать офлайн-встречи, которые проводят верующие ловцы виртуальных апостолов.

Приложение JC Go бесплатно и доступно как для Android-устройств, так и для "яблочных" гаджетов.

Ранее сообщалось, что игра Pokemon Go стала официально доступна в России только в сентября 2018 года, через два года после выхода.