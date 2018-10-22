Сбежавший из тюрьмы преступник ранил в Стамбуле 9 человек

Девять человек получили ранения в Стамбуле в результате нападения вооруженного ножом беглого заключенного.

Как передает РИА Новости, инцидент случился в районе Кадыкёй. Злоумышленник принялся наносить ножом беспорядочные удары ножом по прохожим. Пострадавшие экстренно госпитализированы в больницу, состояние одного оценивается врачами как тяжелое.

Полиция задержала буйного мужчину. Идет расследование случившегося.