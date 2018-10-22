"Сердце наполнилось гордостью": бухгалтер Хусяйнова ответила на обвинения США

Россиянка Елена Хусяйнова, которую США обвинили во вмешательстве в американские выборы и о которой помощник президента США Джон Болтон говорил с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, решила высказаться лично.

Как передает телеканал "Россия 24", бухгалтер "Федерального агентства новостей" (ФАН) проинформировала общественность о том, что была потрясена тем, что оказывается, это именно она, простой финансовый работник, выбрала американцам нынешнего президента, и скоро будет выбирать им членов парламента.

"Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю", — посетовала бухгалтер ФАН

С другой стороны, раз так все сложилось, Хусяйнова не стала отрицать: "Сердце наполнилось гордостью". И предложила всему миру выбрать американскому народу таких политиков, чтобы вели себя на Земле по-человечески.