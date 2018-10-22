Спартаковец Андрей Кутейкин забросил шайбу с центра поля

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московские "Спартак" и "Динамо". Матч завершился победой спартаковцев с результатом 4:2. Защитник красно-белых Андрей Кутейкин поразил ворота соперника из центральной зоны.

На 55 минуте Андрей Кутейкин отважился на бросок от красной линии и попал в цель. Эта шайба стала победной в матче. "Спартак" в восьмой раз подряд обыграл "Динамо" в КХЛ. При этом сам Кутейкин в пролом сезоне выступал за бело-голубых и только летом стал спартаковцем.

Это не первый подобный гол в карьере 34-летнего защитника. В сезоне 2016/17 Кутейкин трижды поразил ворота бросками от красной линии. Один раз от него пострадало нижегородское "Торпедо" и две шайбы побывали в воротах питерского СКА.