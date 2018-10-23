"Мастерская классического костюма". Модное импортозамещение
Недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обвинил высших чиновников страны в том, что они предпочитают иностранную одежду отечественной. По словам Елены Величкиной, хозяйки элитного московского бутик-ателье "Мастерская классического костюма", у российских политиков таких проблем нет. Уже сегодня многие из них одеваются в том числе в ее ателье. Елена Величкина рассказала о становлении рынка модной одежды в России, его прошлом, настоящем и перспективах.
Сегодня услугами "Мастерской" пользуются многие политики, бизнесмены и селебрити России. В числе ее постоянных клиентов и такие публичные особы, как Тимати и Сергей Шнуров.
Но спектр интересов и амбиций Елены Величкиной не ограничивается только элитой. Она задумывается, как сделать модную одежду отечественного производства доступной для всех россиян. Тем более это актуально в период санкций, когда многие сознательно переходят на местные бренды.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что, к сожалению, сегодня российская легкая промышленность не в состоянии конкурировать с Китаем, где себестоимость продукции гораздо ниже. Основательница "Мастерской" считает, что выход — в постоянном улучшении качества и скорейшей адаптации российских изделий к трендам мировой моды. Сейчас именно соответствие модным тенденциям — слабое место российской fashion-индустрии. Многие фабрики просто не в состоянии догнать западных конкурентов в техническом плане.
Тем не менее удачные примеры есть. Один из них — "Мастерская классического костюма". Как вспоминает Елена Величкина, если еще 15 лет назад на мировых выставках модной одежды к российским изделиям относились скептически, то сейчас ситуация в корне изменилась. Ателье давно заслужило уважение зарубежных коллег.
Местные потребители также заинтересованы в продукции "Мастерской". Это позволяет многим отечественным производителям переориентироваться на внутренний рынок — лейблы уходят от схемы, когда изделия отшиваются за границей, и открывают производства в России, не теряя при этом в качестве и актуальности. Даже многие известные западные бренды используют российские производственные мощности для выпуска одежды. Хотя это не способствует появлению новых технологичных предприятий и развитию индустрии — иностранные компании не готовы делиться секретами технологий с местными компаниями.
Генеральный директор бутик-ателье считает, что решение проблемы — в создании единого российского дизайн-центра, который объединит интересы местных производителей. Как образец можно использовать опыт сотрудничества "Мастерской" с итальянскими мастерами и фабриками. Дизайн-центр мог бы разрабатывать модели и технологии и распространять их на отечественных предприятиях.
Антонио Паласио-Фернандес, совладелец "Мастерской" и сын Елены Величкиной, говорит:
"Мы и сами сейчас можем фабрику построить и запустить производство, начиная от тканей и заканчивая массовым пошивом качественной и модной продукции. Мы можем этим заниматься и мы знаем, как это делать".
В ателье сегодня работают около ста профессиональных дизайнеров и конструкторов. Еще столько же — на аутсорсе. В распоряжении ателье ряд бутиков, собственное одежное и обувное производства. Компания ведет переговоры об открытии представительств в Великобритании, Казахстане и Дубае.
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