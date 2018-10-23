Капитан "Реала" Рамос дважды ударил молодого одноклубника

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оказался в центре конфликта. На одной из тренировок в рамках подготовки к матчу Лиги чемпионов против чешской "Виктории" испанец повздорил с 21-летним Серхио Регилоном, нанеся тому два удара мячом.

Во время тренировочного занятия молодой футболист неаккуратно атаковал своего капитана, что вывело из себя Рамоса. Как сообщает телеканал "Россия 24", в ответ на прием юного одноклубника более опытный игрок "Реала" со злости нанес по нему два удара мячом.

Миротворцем в данной ситуации стал хорватский полузащитник Лука Модрич – он заступился за Регилона и попытался успокоить капитана команды. После тренировки Рамос публично принес свои извинения за свое поведение.