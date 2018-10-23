Сотрудники "Газпрома" пострадали в аварии на трассе в Ленобласти

По меньшей мере 24 человека пострадали в результате столкновения внедорожника и служебного автобуса на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, сообщили представители регионального управления ГИБДД.

Авария, по данным iVBG.ru, произошла около 07:30 на 12-м километре дороги, близ деревни Большое Поле в Выборгском районе. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не совладал с управлением во время гололеда и врезался в попутный ПАЗ, в салоне которого находились сотрудники "Газпрома". От удара автобус вылетел с дороги и оказался в кювете.

"В результате ДТП 24 пассажира ПАЗ получили травмы различной степени тяжести", — отметили в полиции. Всего в салоне автобуса находились 33 человека.

Гололед стал причиной сразу нескольких аварий на трассе "Скандинавия". Так, во вторник утром в районе поселка Новинки столкнулись сразу пять машин.