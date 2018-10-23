В ночном клубе Сызрани подрались молодые худышки и зрелые толстушки

Во время танцев в одном из ночных заведений Сызрани произошел конфликт между 20-летними худыми девушками и 40-летними женщинами в "теле".

Он разгорелся после того, как дамы задели юных посетительниц заведения, и те высказали женщинам все, что думают о них и их комплекции.

Словесная перепалка двух компаний женщин переросла в разборки на улице. Как пишет портал "Вся Сызрань", не обошлось и без травм.

Сообщается также, что участницы конфликта были пьяны.