На антарктической станции инженер попытался убить сварщика

На российской антарктической станции "Беллинсгаузен" инженер Сергей Савицкий попытался убить своего коллегу.

Инцидент произошел 9 октября. Полярная станция находится в Антарктиде на острове Кинг-Джордж. Как рассказала РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева​​​, в столовой станции Савицкий ударил сварщика ножом в грудь. Пострадавшего срочно эвакуировали в Чили с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Он находится в тяжелом состоянии.

Савицкий, который является сотрудником Арктического и Антарктического НИИ, был задержан 20 октября в аэропорту Пулково. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под домашним арестом.