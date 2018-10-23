Подруга Джамаля Хашогги требует справедливого расследования

Подруга погибшего журналиста Джамаля Хашогги пришла в консульство Саудовской Аравии в Турции. Она принесла цветы, фотографию Джамаля и на четырех языках — турецком, французском, английском и арабском — требовала справедливости. Об этом рассказал в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" корреспондент ВГТРК Виталий Кармазин.

"Женщина приехала сразу, как только узнала, что тело журналиста было обнаружено в колодце на территории консульства Саудовской Аравии. Она говорила о том, что необходимо наказать убийц Джамаля Хашогги", — пояснил Кармазин.

Как ранее заявил президент Турции Эрдоган, это преступление могло быть подготовлено всего за несколько дней. Кармазин уточнил, что "саудиты знали о передвижениях Джамаля Хашогги по миру, о его вылете в Стамбул, где он собирался готовиться к предстоящей свадьбе". Эта информация могла им позволить заманить Хашогги в консульство для получения документов о разводе с его предыдущей женой.

Обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее власти Саудовской Аравии признали, что мужчина был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. В рамках расследования уже задержаны 18 человек.