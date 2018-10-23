"Даже здоровые люди будут чувствовать себя ужасно": москвичей ждет резкий перепад давления

Синоптики прогнозируют в среду, 24 октября, в столичном регионе резкое падение атмосферного давления. Согласно прогнозу, оно опустится до 724 миллиметров ртутного столба, что соответствует показателям большой высоты. Такой атмосферный фон может спровоцировать плохое самочувствие у жителей мегаполиса.

Как уточнил во вторник РИА Новости главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, к четвергу атмосферное давление сохранится на уровне 725 миллиметров. У людей в эти дни может наблюдаться сонливость, рассеянность, спазмы сосудов.

"Думаю, что не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди ближайшие двое суток будут чувствовать себя ужасно", — резюмировал Евгений Тишковец.

Медики советуют в такие дни умерить физическую активность и больше пить горячего крепкого и сладкого чая.