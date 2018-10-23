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23 октября 201817:10

В Омской области задержали наркокурьера с тремя килограммами запрещенного вещества

Вконтакте/ Управление МВД России по Омской области

За несколько дней до задержания перевозчика запрещенного вещества сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области получили оперативную информацию о 30-летнем мужчине, занимающимся сбытом "соли" (метилендиоксипировалерона) в крупном размере.

Информация подтвердилась, когда полицейские произвели задержание подозреваемого на трассе в Крутинском районе. При обыске в автомобиле нарушителя было найдено почти три килограмма синтетического наркотика.

 

Позже на окраине Омска был найден тайник, в котором нашелся еще один килограмм "соли".

В настоящее время нарушитель взят под стражу и решением суда помещен в СИЗО на время проведения следственных работ. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.

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