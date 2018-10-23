Вмешательство России не доказано, но Лондон не намерен отступать

Официальный Лондон признал, что не смог доказать вмешательство России в дела Великобритании. Тот факт, что антироссийская истерия не имеет под собой оснований, причем даже на уровне "хайли-лайкли", теперь подтвержден правительством королевства. Но вывод из этого британские политики сделали неожиданный: противостояние с Россией все-таки нужно продолжать.

На протяжении года Лондон твердил об активном вмешательстве России во внутреннюю политику Великобритании, но когда дело дошло до предъявления фактов, британское правительство неожиданно потеряло русский след.

Правительство формально ответило на вопросы парламента, который еще летом подготовил доклад о фальшивых новостях и дезинформации. Авторы доклада цитировали премьер-министра Терезу Мэй, обвинившую российские власти в кибершпионаже и заподозрили Россию в том, что она, используя различные, информационные технологии, включая социальные сети, повлияла на итоги голосования по Brexit.

Несмотря на то, что правительство не смогло предъявить ничего конкретного, в парламенте от темы так называемого "российского влияния" отказываться не намерены. "Нам нужен более скоординированный подход правительства к борьбе с кампаниями по дезинформации, организуемыми российскими ведомствами, стремящимися нарушить и подорвать нашу демократию", — говорят там.

Британское правительство заявляет, что не бездействует и уже выделило 289 миллионов фунтов на поддержку всемирной службы ВВС. По мнению российского посла, британский истеблишмент сейчас в целом не готов действовать в рамках нового информационного поля, которое значительно расширилось благодаря развитию социальных сетей и Интернета.

В любом случае, все эти призывы защищаться, как в парламенте, так и правительстве, указывают на то, что Лондон всерьез обеспокоен потерей контроля над информацией и возможностью в одностороннем порядке ей манипулировать.