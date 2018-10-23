Малыш, брошенный родной мамой в Щелкове, обрел новую семью
Мальчика, найденного в подъезде жилого дома в подмосковном Щелкове, передали во временную семью. До сих пор о пропаже ребенка так никто и не заявил, хотя история получила широкий резонанс. Следователи уже установили личность матери и объявили ее в розыск. Стало известно и настоящее имя ребенка — Сережа. Как его приняли в новой семье, где считают, что чужих детей не бывает?
У Сережи, а именно так, как выяснили следователи, зовут малыша, теперь очень много дел — уследить за двумя кошками (и это на большой территории) и почаще напоминать взрослым, что его давно не брали на руки.
Из больницы полутрагодовалый мальчик сразу отправился в семью. Ближайшие несколько недель Сережа будет жить в большом доме с участком. Теперь в распорядке дня — ежедневные прогулки на свежем воздухе, послеобеденный сон. И, конечно, игры. У малыша — новая одежда, игрушки, очень много игрушек. Но главное — он окружен заботой и любовью.
"Мальчик хороший, спокойный, веселый, — говорит временный опекун Сережи Алевтина. — Новая семья, новые люди, новые правила жизни. Он пытается адаптироваться".
Адаптация проходит успешно — в семье уже есть два сына и две дочки. Они сразу приняли малыша. А приемные мама и папа стараются сделать все, чтобы Сережа не вспоминал о том, как остался на улице совсем один.
Алевтина и Фатех — опытные родители. Они воспитывают и кровных, и приемных детей. Уже несколько лет семья сопровождается подмосковными органами опеки. Когда встал вопрос, кому, хоть и на время, отдавать Сережу, они были главными претендентами.
"Положительные рекомендации, успешный опыт воспитания своих детей, плюс рассматривается жилая площадь, которая позволяет принять на воспитание в семью ребенка", — поясняет заместитель начальника управления опеки и попечительства Министерства образования МО по Щелковскому району Оксана Чепурная.
Следователи установили личность Сережиной мамы, ее сейчас ищут. Известно, что она приехала в Россию на заработки из соседней страны. Сережа, вероятно, родился уже в Подмосковье. В графе отец прочерка нет, но местонахождение мужчины так же неизвестно.
Сережу поместили в ресурсную семью, то есть временную. По крайне мере, пока такая формулировка значится в документах. "Ресурсная семья — это та семья, которая готова к разному развитию событий, — отмечает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. — По-прежнему мы надеемся, что у него есть родственники, которые захотят его забрать. И в таких случаях ребенок помещается в ресурсную семью, к таким людям, которые готовы, если придут родные, с ним расстаться. Чтобы не было трогательной конфликтной ситуации, выбрали эту семью, которая, конечно же, может стать и кровной, и приемной".
Фатех и Алевтина подходят к этому со всей ответственностью и действительно, готовы ко всему. "Лучше ему в собственной семье, в родной. Если найдут — конечно, отдадим, — обещает Фатех. — Если не найдут, будем смотреть. Он уже любимый. Все его любят. Вчера дочка была, вся семья, он как игрушка. Друг у друга забирали".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Болтон не привез Путину оливковую ветвь из США
- Медведев рассказал, какие санкции введут против Украины
- РПЦ не собирается подчиняться Константинополю
- Тело Хашогги нашли, но потом опровергли
- Болельщики футбольного ЦСКА пострадали при аварии в римском метро
Самое читаемое
-
В центре Москвы мужчина сварился заживо, прыгнув в кипящий битум
- Максакова назвала имя убийцы Вороненкова и мотив
- Похититель велосипедов признался в семи убийствах молодых женщин
- Во время съемок фильма танк задавил каскадера
- В Сибири пенсионер с бультерьером полмесяца бродили по тайге и выжили
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Банк России - самый непредсказуемый ЦБ в мире?
- Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира
- Энергоснабжение "Парка Легенд": история успеха проекта "АйТеко"
- Котировки палладия приблизились к абсолютному максимуму на фоне разногласий между Россией и США по ДРСМД и СНВ III
- Марихуановый угар в мире: почему акции производителей каннабиса стремительно дешевеют?
- "Яндекс" готов биться за независимость. Рынок не верит в успех
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
5 фактов о психопатах, которые должен знать каждый
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Страшнее, чем в ужастиках: кто такие люди-тени и откуда они появляются
- Есть вопрос: как кофе влияет на состояние кожи
- Папаверин решил главную проблему лучевой терапии рака
Вести в 20.00
-
Американский орлан склевал оливки
- Подруга убитого журналиста потребовала наказать убийц
- Вмешательство России не доказано, но Лондон не намерен отступать
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
В театре Вахтангова вручили "Хрустальную Турандот"
- Собянин встретился с москвичами: о чем рассказали мэру жители столицы
- Особняку на Маросейке вернут исторический облик
- В Новокосине по просьбам жителей ввели платную парковку
- ГИБДД проводит проверки междугороднего транспорта
Вести.Стиль
-
Как ухаживать за кожей в осенне-зимний период
- От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size
- Модный практикум: как стильно выглядеть в паре?
- Что носить этой зимой? 10 самых модных шуб из цветного меха
- Магия утра: 5 шагов к бодрости, которые работают
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"