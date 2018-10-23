Олег Кононов вошел в тренерский шорт-лист "Спартака"

Руководство московского "Спартака" продолжает поиск главного тренера футбольной команды взамен уволенного на днях итальянца Массимо Карреры. Очередным кандидатом стал Олег Кононов, который работает в тульском "Арсенале" и в минувший уикенд победил "Спартак" (3:2).

Родившийся в Курске Кононов играл за российские и белорусские команды, а затем в независимой Белоруссии начал тренерскую карьеру. Тамошние успежи привели его в Россию, где он возглавлял "Краснодар", "Ахмат", а с нынешнего сезона работает с тульскими "канонирами". Окружение Кононова переговоры с "красно-белыми" не комментирует.

Напомним, что сразу после увольнения Карреры в сети были опубликованы разного рода "утечки" из источников в "Спартаке", что на пост тренера команды претендуют наставник сборной России Станислав Черчесов, экс-тренер "Монако" Леандро Жардим, работавший в ЦСКА Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев из казанского "Рубина". Назывались также имена экс-спартаковцев, которые только начинают тренерские карьеры – Андрея Тихонова и Дмитрия Аленичева.