Болельщики футбольного ЦСКА пострадали при аварии в римском метро

В римском метро случилась авария с эскалатором на одной из станций, близких к Олимпийскому стадиону, на котором вечером во вторник, 23 октября, пройдет матч футбольной Лиги чемпионов между местной "Ромой" и московским ЦСКА. В инциденте пострадали российские болельщики.

Болельщики обоих клубов вместе с другими пассажирами мирно спускались по нескольким эскалаторам, когда одна из машин вышла из строя и люди покатились вниз. На станции образовалась давка, с которой пострадали по меньшей мере три десятка прибывших на станцию.