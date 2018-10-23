23 октября 201821:40
Один из фанатов ЦСКА лишился ноги при аварии в метро Рима
Поломка эскалатора на станции римского метро Repubblica привела к многочисленным травмам у нескольких пассажиров, в числе которых болельщики футбольного клуба ЦСКА, которые отправлялись на игру Лиги чемпионов. Один из фанатов лишился ноги.
Всего во время трагического инцидента в Риме пострадали от 20 до 30 человек, сообщает итальянское издание Il Mesaggero. По непроверенным данным, виновниками выхода из строя эскалатора могли стать российские поклонники футбола, которые прыгали на ленте эскалатора, из-за чего машина не выдержала и понесла пассажиров вниз с увеличенной скоростью.
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