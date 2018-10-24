Непогода накрыла Калининградскую область

Калининградская область оказалась во власти сильного циклона. Из-за сильного ветра и проливного дождя местные власти пообещали в среду отменить занятия в учебных заведениях Балтийска. Повысился уровень воды в местных водоемах. Жителям рекомендуют быть осторожными. Владельцев маломерных судов предупредили об опасности выхода в море, сообщает телеканал "Россия 24".