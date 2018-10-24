Дело Ассанжа: Эквадор начинает уступать давлению США

Эквадор больше не будет представлять интересы Джулиана Ассанжа в переговорах с Великобританией. Об этом рассказал глава МИДа республики Хосе Валенсия в интервью агентству "Рейтер". Он подчеркнул, единственное, что должно заботить Эквадор — это самочувствие основателя "Викиликс". В то же время бывший президент республики Рафаэль Корреа — именно при его правительстве дали убежище Ассанжу — заявил, что на действующие власти в Эквадоре давят Штаты.

"Пытаясь оскорбить и подавить Ассанжа, США оскорбляют сами себя. А также мою страну — Эквадор. Это преступление против прав человека. Согласно нашей конституции, правительство должно защитить Джулиана Ассанжа. Но, к сожалению, из-за поведения Вашингтона сделать это будет весьма трудно. Поэтому я думаю, что они уступят и передадут Ассанжа американскому правительству", — заявил Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора.

В прошлом году президент Эквадора заявлял, что его страна не может укрывать Ассанжа в посольстве вечно. Адвокаты Джулиана Ассанжа жалуются, что дипломаты сократили количество посещений и практически изолировали основателя "Викиликс" от внешнего мира. Ассанж намерен подать в суд за "нарушение его прав и свобод".

В посольстве Эквадора в Лондоне он пребывает с 2012 года. Если власти республики выдадут основателя "Викиликс" Британии, те передадут его Швеции с последующей экстрадицией в США. Там Джулиана Ассанжа может ждать смертная казнь за публикацию секретных данных.