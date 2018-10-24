Олег Кожемяко пообещал поддержку спортсменам Приморья

Необходимо поддерживать небольшие спортивные организации в маленьких городах и селах Приморья. Об этом шла речь во время визита временно-исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко в Лучегорске. Он посетил там спортивный зал, сообщает телеканал "Россия 24".

Кожемяко предложил платить местным спортсменам за участие и победу в соревнованиях, а также помогать спортивным организациям с оплатой коммунальных услуг. Речь идет в первую очередь о тех дисциплинах, которые не имеют явной коммерческой составляющей. Например, тяжелой атлетике.