Абэ хочет открыть новую эру в отношениях с Россией, подписав мирный договор

Открыть новую эру в международных отношениях и заключить мирный договор с Россией намерен премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Правда, сделать это Токио готов только после решения территориального вопроса.

Как сообщает "Россия 24", на открытии сессии японского парламента Абэ назвал ненормальной ситуацию, при которой между странами уже более 70 лет не подписан мирный договор. В то же время премьер отметил последовательное выполнение договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Путина в Японию два года назад.

"Бывшие жители островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета. В сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности. На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях", — заявил Абэ.

В сентябре этого года Путин и Абэ встретились на Восточном экономическом форуме. Президент России предложил Токио подписать мирный договор до конца года без предварительных условий, а уже потом решать территориальный вопрос.

Однако японская сторона не готова подписывать договор на таких условиях. При этом Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сказал, что заключение мирного договора будет способствовать процветанию Азии.

Между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является принадлежность южной части Курил. Москва подчеркивает, что эти острова вошли в состав СССР после войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. Токио же считает Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи, своими.