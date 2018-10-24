Сочинского мэра подозревают в коррупции: обыски идут по 23 адресам

В Сочи при поддержке Генпрокуратуры и властей края взялись за расследование коррупции в администрации города. В числе подозреваемых исполняющий обязанности мэра, руководитель "Водоканала" и главный архитектор.

Исполняющий обязанности мэра Сочи Иван Бомбергер встречает силовиков, что называется, без галстука. Визит людей в форме чиновника, кажется, не удивляет. Спокойна и супруга. Бомбергер словно был готов к следственным действиям.

В присутствии понятых в квартире начинаются обыски. На работу он поедет в сопровождении силовиков. Чиновника подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий. Сам Бомбергер, как следует из открытых источников, приобрел недвижимость в самом центре Сочи на льготных условиях. Квартира номер 251 — Иван Бомбергер поселился здесь в 2014 году. Однокомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров он приобрел за 1 миллион рублей (при средней рыночной в 10 миллионов рублей).

Масштабная спецоперация проводится Генеральной прокуратурой России совместно с руководством Краснодарского края под занавес бархатного сезона. В борьбе с застройщиками, ведущими самовольное строительство, и чиновниками, которые попустительствуют проблеме, объединили усилия сотрудники Краснодарского управления ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии и полиции. Обыски проходят по 23 адресам.

Чтобы пройти к жилищу главного архитектора Сочи, силовикам пришлось преодолевать преграды. Ворота никто не хотел открывать. Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Владимир Малов, по версии следствия, не мог не знать о произволе с самостроями в городе-курорте.

Схема ввода в эксплуатацию незаконных объектов хорошо известна правоохранительным органам. Разрешение на строительство предприниматели получают по поддельным документам не без помощи чиновников. Многоэтажные дома регистрируют как индивидуальные жилые строения, так уходят от налогов. По словам местных жителей, город-курорт усеян самостроями. В июле этого года предупреждение получил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Рано утром силовики пришли и к руководителю сочинского "Водоканала" Сергею Винарскому. Он, по версии надзорных органов, также незаконно выдавал разрешения на подключение к сетям многоэтажного дома на берегу моря. По документам здание является индивидуальным жилым строением, по факту — многоэтажка. Объект будут сносить.

У Сергея Винарского следователи обнаружили крупную сумму денег, якобы заработанную честным трудом. Следователи обещали выяснить, так ли это. Задержанным уже в ближайшее время планируют избрать меру пресечения.