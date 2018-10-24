Башенный кран рухнул на два автомобиля в Самаре, в результате ЧП серьезные травмы получил оператор высотной конструкции. Очевидец снял на видео последствия аварии.

Инцидент произошел в 11:08 в среду на стройке на улице Карла Маркса.

"Какой-то щелчок был, смотрим — падает, и все", — рассказал один из строителей.

Он вместе с коллегами пришел на помощь пострадавшему крановщику и вызвал на место скорую помощь. По некоторым данным, оператор скончался по пути в больницу.

Повреждения, как видно на кадрах, получили легковая машина и КамАЗ, на которые приземлилась стрела башенного крана. Их владельцы не пострадали.