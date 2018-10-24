В Москве на 82-м году жизни скончался известный советский пародист Юрий Григорьев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил артист Сергей Дроботенко.

"Сегодня не стало Юры Григорьева​​​. Того само человека-радиоприемника. Именно с этим номером он имел оглушительный успех на всех концертных площадках страны и мира", — написал он.

Дроботенко рассказал, что Григорьев помогал очень многим молодым артистам, давал советы, выбивал для них гонорары.

Юрий Григорьев — артист эстрады, конферансье и звукоимитатор. Одним из его самых известных эстрадных номеров является "Радиоприемник" — юморист изображал все звуки, несущиеся из приемника, напоминает РИА Новости. Григорьев был режиссером и ведущим эстрадной программы "Ах, анекдот, анекдот".