"Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце": задержан изнасиловавший двух школьниц педофил

В селе Хомутово Иркутского района 19 октября извращенец обманом заманил двух 12-летних девочек на пустырь, рассказывая про свое больное сердце. А затем изнасиловал обеих, пугая своих жертв ножом и угрозами.

Затем мужчина скрылся — позже выяснилось, что он прятался все это время в местном лесу. Спустя несколько дней голод погнал его на поиски пищи и его заметили в продуктовом магазине в соседней деревне Столбова.

Два местных жителя узнали подозреваемого по описанию, остановили его и задержали до прибытия полиции. "Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце", — рассказал один из мужчин, участвующих в поимке предполагаемого насильника.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность задержанного: действительно, им оказался 51-летний мужчина, объявленный в розыск по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних.

СК РФ опубликовал видео с коротким допросом подозреваемого, на котором задержанный признался в совершении преступления. Выяснилось, что Сергей Шеремет освободился из тюрьмы минувшей весной, а наказание он отбывал за аналогичное преступление.