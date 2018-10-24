Шойгу: "Щит Союза" носит оборонительный характер, в отличие от учений НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в заседании совместной коллегии Минобороны России и Белоруссии, которое прошло в Минске. Основной темой стали вопросы взаимодействия и координации усилий по поддержанию безопасности в регионе. В частности, интеграция в военной сфере и проведение совместных мероприятий.

В 2019 году Россия и Белоруссия проведут учения "Щит Союза", которые должны будут продемонстрировать способность отстаивать суверенитет и территориальную целостность двух стран, передает телеканал "Россия 24".

"Первое и главное, хотел бы, чтобы это услышали все — наши учения имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий, в отличие от учений НАТО Trident Juncture, которые начинаются буквально завтра у наших коллег", — подчеркнул Шойгу, имя в виду учения НАТО.

По словам главы Минобороны РФ, российско-белорусские учения проводятся в ответ на возрастающие угрозы. На заседании коллеги стороны одобрили замысел учений "Щит Союза — 2019" и обсудили более тесное взаимодействие двух оборонных ведомств.

Учения НАТО Trident Juncture пройдут в Норвегии, Швеции и Финляндии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. В них примут участие около 50 тысяч человек, более 100 летательных аппаратов и десятки кораблей.