"Спартак" договорился о назначении Кононова на пост главного тренера

Новым главным тренером московского "Спартака" станет нынешний наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов. Руководители столичного клуба уже договорились с представителями российского специалиста о сотрудничестве.

Однако одним из возможных препятствий может стать нерешенный вопрос расторжения действующего договора тренера с "Арсеналом". Как сообщает "Спорт-экспресс", соглашение между туляками и Кононовым не рассчитано на досрочный разрыв отношений с выплатой компенсации и, не исключено, что "красно-белым" придется выплатить полагающуюся сумму.

Напомним, что ранее боссы "Спартака" приняли решение освободить от занимаемой должности итальянского специалиста Массимо Карреру. Такое решение было мотивировано неудовлетворительными результатами команды. Примечательно, что отставка итальянца произошла после матча с тем же тульским "Арсеналом", который обыграл "Спартак" со счетом 3:2.