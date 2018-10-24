Билл и Хиллари Клинтон получили по почте бомбу

В корреспонденции, которая приходит домой к Биллу и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк, обнаружено самодельное взрывное устройство. Других данных пока нет, однако американским журналистам стало известно: эта бомба аналогична той, что недавно нашли рядом с домом миллиардера Джорджа Сороса, пишет агентство ТАСС.

Напомним, вечера саперы обезвреживали бомбу около дома Сороса. Правда, тип взрывного устройства не сообщался.

Билл Клинтон – сорок второй президент США, который запомнился, прежде всего, сексуальным скандалом. Его жена Хиллари также баллотировалась на высший пост в стране. Однако ее обошел Дональд Трамп.