Массимо Каррера положительно оценил свою работу в "Спартаке"

Массимо Каррера, покинувший в понедельник пост главного тренера "Спартака", оценил свою работу в России положительно. Под руководством итальянского специалиста красно-белые после 16-летней паузы стали чемпионами России и впервые завоевали Суперкубок страны.

"Я провел в "Спартаке" два с половиной замечательных года. Это был мой первый опыт работы в роли главного тренера, и я оцениваю его положительно. "Спартак" не выигрывал чемпионский титул 16 лет. И я привел его к этому событию. Это навсегда останется в моем сердце. Мы завоевали Суперкубок России, который "Спартак" ранее не выигрывал. Считаю, что мой итог работы можно считать положительным", — приводит слова Карреры РИА Новости.

"В этом сезоне мы всего в одном очке от второго места, я был готов работать. Я благодарен президенту клуба Леониду Федуну. Он дал мне возможность стать тренером и поверил в меня. Я всегда буду благодарен ему за это. Также мне бы хотелось поблагодарить вице-президента клуба Наиля Измайлова, офис, ребят. Они способствовали моему росту как тренера, как человека. Многому я обязан и футболистам команды", — цитирует бывшего тренера "Спартака" ТАСС.