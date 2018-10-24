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Проблема ожирения и лишнего веса. Научные способы решения 1 час назад

Новости Наука

24 октября 201816:56 Юлия Воробьёва

"Биохимическая сигарета" против ожирения: новый подход помогает снижать массу тела и подавлять аппетит

Оба "фактора похудения", использованные в новом комплексном подходе, были подсказаны природой.
Фото Global Look Press.

Международная команда исследователей представила новую комбинированную терапию для борьбы с ожирением. Лечение, разработанное учёными, действует сразу в двух направлениях: подавляет аппетит и в то же время увеличивает затраты энергии, то есть способствует сжиганию жира.

Специалисты из Мюнхенского центра по исследованию окружающей среды и здоровья имени Гельмгольца, которые возглавили новое исследования, решили использовать два известных фактора, влияющих на метаболизм в теле человека. Причём оба были подсказаны природой.

Первый так называемый фактор похудения – это воздействие холодных температур. Как известно, организм млекопитающих (людей в том числе) обладает способностью к терморегуляции, то есть поддержанию температуры тела на одном и том же уровне, независимо от температуры окружающей среды.

Если температура воздуха снижается, то в нашем организме запускается процесс под названием несократительный термогенез. Речь идёт об активации клеточного метаболизма – расщеплении жировых запасов для получения энергии, чтобы согреть тело.

Однако у термогенеза есть и побочный эффект, для похудения не самый полезный: при увеличении энергетических затрат повышается и аппетит. Для его снижения новая терапия использует второй "модулятор" – это, как ни странно, никотин.

Давно известно, что курение табака оказывает явный метаболический эффект – подавляет аппетит. Но не стоит волноваться: медики ни в коем случае не предлагают людям, желающим сбросить вес, начинать курить. Они лишь использовали это знание, чтобы найти безопасную альтернативу.

В ходе работы специалисты показали, что соединение под названием диметилфенилпиперазин (DMPP) стимулирует те же рецепторы, что и никотин, для подавления голода.

Новая комбинированная терапия уже прошла первые доклинические испытания на модельных животных – мышах с ожирением.

Чтобы запустить активацию так называемых рецепторов холода – холодочувствительных ионных каналов под названием TRPM8 – авторы работы использовали ицилин (Icilin). Это синтетическое соединение, которое производит тот же эффект, что и ментол: вызывает ощущение экстремального холода у людей и животных. При этом ицелин является агонистом ионных каналов TRPM8, то есть при взаимодействии с ними изменяет их состояние, приводя к биологическому отклику – усилению метаболических процессов.

Важно, что воздействие холодных температур для получения такого эффекта не требуется, отмечают учёные. То есть полных людей в морозильные камеры для похудения загонять не придётся.

В ходе экспериментов такое "лечение" стимулировало расщепление бурой жировой ткани у мышей. У них увеличивался расход энергии и снижалась масса тела.

Однако повышения аппетита не наблюдалось, поскольку диметилфенилпиперазин активировал никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в головном мозге животных (если точнее, в гипоталамусе). "Включение" этих рецепторов вызывает чувство насыщения, и потому аппетит ослабевает, поясняют авторы работы.

Уточняется, что оба соединения мышам вводили подкожно и в одной инъекции. Подопытные получали уколы ежедневно в течение двух недель.

Примечательно, что в ходе экспериментов команда заметила ещё один положительный эффект: "никотиноподобное" воздействие не только снизило объём потребляемой грызунами пищи, но и значительно улучшило у них метаболизм глюкозы.

Для сравнения результатов у исследователей также были две контрольные группы мышей, которые получали монотерапию – либо активацию холодочувствительных ионных каналов, либо воздействие на "рецепторы насыщения". В обоих случаях такое лечения помогло снизить массу тела животных, но совсем незначительно.

"Если оба [вида] лечения сочетаются в одной терапии, то вес тела и метаболизм глюкозы улучшаются устойчиво. Таким образом, мы получили важные знания, которые могут помочь нам разработать новые терапевтические подходы к лечению ожирения и диабета", — отмечает глава Мюнхенского центра имени Гельмгольца профессор Маттиас Чоп (Matthias Tschöp).

Его команда назвала новую стратегию "биохимической сигаретой", тем самым подчеркнув, что получить метаболические эффекты "как от курения табака" возможно, не подвергая здоровье риску.

На следующем этапе специалисты приступят к клиническим испытаниям своей терапии. Им предстоит доказать безопасность и эффективность такого подхода в лечении людей от ожирения и, если потребуется, скорректировать методы лечения.

Кроме того, учёные хотят более подробно изучить молекулярные взаимодействия различных сочетаний лекарств и, возможно, найти новые комбинации для усиления эффекта такой терапии.

"Ожирение является самым большим фактором риска развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, одна только диета явно недостаточна для решения постоянно растущей проблемы ожирения, поэтому [медикам] срочно требуются терапевтические подходы на основе лекарств", — заключает Маттиас Чоп.

Его научная группа опубликовала статью с более подробным описанием работы в журнале Nature Communications.

Напомним, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что дети "хорошо охлаждённых" отцов имеют меньше шансов страдать от ожирения. Также оказалось, что в снижении веса помогает солнечный свет, заморозка блуждающего нерва и гормон, блокирующий тягу к сладкому, а заодно и к алкоголю.

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