Неизвестные рассказы Хемингуэя об ужасах Второй мировой издадут в 2019-м

Летом 2019 года выйдут два ранее не публиковавшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя, посвященные Второй мировой войне. Произведения станут частью очередного переиздания романа "По ком звонит колокол", сообщает Hollywood Reporter.

Рассказы Хемингуэя, пролежавшие в архивах десятки лет, называются "Монумент" ("The Monument") и "Страна индейцев и армия белых" ("Indian Country and the White Army"). Они написаны в середине 1950-х годов.

Также в новую книгу войдет рассказ "Комната с видом на сад" ("A Room on the Garden Side"), опубликованный в августе 2018 года в журнале The Strand Magazine.

В 1956 году Эрнест Хемингуэй написал пять рассказов, посвященных его участию во Второй мировой войне в качестве корреспондента. Писатель считал, что произведения вышли "шокирующими", поэтому попросил издателя Чарльза Скрибнера опубликовать их только после своей смерти.

Один из них, "Черный осел на перекрестке" ("Black Ass at the Crossroads"), вышел в свет несколько лет назад. Известно, что в архивах писателя хранится еще один рассказ "Дутая репутация". ("The Bubble Reputation"). Когда он будет издан, неизвестно.

В качестве военного корреспондента писатель участвовал в боевых полетах британских бомбардировщиков над Германией и оккупированной Францией. За храбрость Хемингуэя удостоили Бронзовой звезды.