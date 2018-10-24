Вирусная рассылка: бомбы по почте Обаме, Клинтонам и Соросу

Бомбы по почте отправили Бараку Обаме и чете Клинтон. Подозрительные конверты получили и несколько конгрессменов и губернаторы. Их офисы сразу же закрыли, там работают сапёры и сотрудники спецслужб. С заявлением выступил мэр Нью-Йорка. Бил Де Блазио назвал отправку бомб актом терроризма. Эвакуироваться из-за опасной посылки пришлось и журналистам CNN, причём прямо во время выпуска новостей.

Неизвестный злоумышленник пытается взорвать Америку. Оцепление у Time Warner Center в Нью-Йорке, где находится студия CNN, по-прежнему в кольце полиции. Утром тут обнаружили самодельную бомбу. По данным телеканала предназначалась она для бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана – на CNN он штатный эксперт.

"Люди начали быстро выходить, мне нужно было попасть в здание. Я ничего не слышал, знаю только, что там нашли подозрительный предмет", — рассказал Сайрос Диор.

"Я слышала обо всех бомбах, но эта страна построена не на страхе. Мы идем вперед, даже несмотря на трудности. Очень жаль, что некоторые люди используют такие методы, чтобы донести свою позицию", — говорит Киша Харрис.

Сообщение об эвакуации ведущих CNN застало в прямом эфире. Они сообщили срочную и тревожную новостью о самих себе.

"У нас здесь пожарная тревога! Мы узнаем последнюю информацию и обязательно вернемся. Мы скоро вернемся!"

В эфир журналисты вернулись уже с улицы, где оказались после эвакуации. Оттуда и возобновили прямую трансляцию.

"Нам сообщили, что взрывное устройство находится внутри здания. Это посылка, которую отправили в офис CNN. Бомбу обнаружили во время проверки. Мы услышали пожарную тревогу как раз в тот момент, когда появились сообщения о нахождении бомб возле дома Клинтонов и Барака Обамы, а также Белого дома. После этого нам сказали срочно эвакуироваться", — рассказали зрителям телеведущие, идущие по улице.

Сообщения о взрывном устройстве приходили и из Белого дома. Впрочем, пока они не подтверждаются. Дональд Трамп свое расписание не изменил, он летит в Висконсин, но президент США уже отреагировал в Twitter.

"Мы осуждаем покушение на жизнь бывшего президента Обамы, Клинтонов, CNN и других. Эти трусливые поступки нельзя описать словами. Им нет места в этой стране", — написал глава американской администрации.

В отличие от фейковой бомбы в Белом доме, адские машины, направленные Бараку Обаму и чете Клинтон (Билл был дома, а Хиллари — во Флориде) оказались настоящими. Впрочем, до адресатов они не доехали. Секретной службе США удалось перехватить посылки во время процедуры досмотра на почтовых отделениях. В Вашингтоне и в округе Ветчестер, что в штате Нью-Йорк.

По соседству с Клинтонами живет Джордж Сорос, с которого и начался весь переполох. Накануне сотрудник его фонда обнаружил в почте странную посылку, отнес в ближайший перелесок и вызвал полицию. Осмотрев устройство, взрывники предпочли его ликвидировать. Сегодня полицейские оцепление уже и здания фонда Сороса на Манхэттене.

"Это настоящее взрывное устройство, я пока не буду вдаваться в детали", — сообщил Уильям Суини, помощник директора ФБР.

Впрочем, некоторые детали уже есть. Все устройства, похоже, сделаны по одному принципу. Обрезок трубы, порох, взрывчатка опутана проводами. Одна из бомб была с поражающими элементами. У всех посылок указан один отправитель – Дебби Вассерман-Шульц, член Конгресса от Демократической партии, которая раньше возглавляла ее Национальный комитет.

Тем временем очередное взрывное устройство получил и бывший генпрокурор США Эрик Холдер.

Мощность зарядов не известна, но политический эффект от несостоявшихся взрывов уже велик. До выборов в Конгресс — две недели, а опасные посылки получают те, кто к близок к Демократической партии.