В Туапсе из-за ливней нарушено водоснабжение

Водоснабжение Туапсе, где проживают более 60 тысяч человек, прервано из-за повреждения центрального водовода после сильных ливней. В городе организуют подвоз воды: на улицах установят специальные емкости-накопители, будут работать водовозы.

Около пунктов водоснабжения будет организовано дежурство врачей, сообщает ТАСС.

После сильных дождей в Краснодарском крае подтоплено 18 населенных пунктов (в зоне подтопления оказалось больше 22 тысяч домовладений) и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на дороге до Майкопа.

В результате стихийного бедствия пострадали территории предприятий и социальных учреждений, подтоплены три детских сада. Есть перебои с электроснабжением.

По предварительным данным, один человек погиб.