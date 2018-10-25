Наводнение на Кубани: задерживаются уже 25 поездов

Из-за наводнения на Кубани задержаны уже 25 поездов, исполняющий обязанности главы МЧС России Виктор Яцуценко поручил организовать перевозку пассажиров, передает РИА Новости.

Последствия затопления ликвидируют почти 800 человек, используются более 200 единиц техники.

В Туапсинском и Апшеронском районах Краснодарская края эвакуированы уже 460 человек, ранее сообщалось о 360. В этих двух районах введен режим ЧС, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Из-за сильных дождей на Кубани подтоплено свыше 1,5 тысячи домов, разрушен мост на дороге Туапсе-Майкоп, нарушено сообщение с Сочи по федеральной трассе.

Уровень воды в некоторых местах достигает двух метров. В Хадыженске спасатели эвакуировали двух детей с крыши дома – к ним подобрались на катамаране.

По данным властей Туапсинского района, в зоне подтопления погибли два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести.