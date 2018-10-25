Нажал кнопочку - и в ЗАГС? Депутат Плетнева предложила блокировать сайты знакомств

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей – депутат от КПРФ Тамара Плетнева призвала блокировать сайты и мобильные приложения для знакомств в Интернете.

Плетнева говорит, что встреча с малознакомым человеком из Интернета может обернуться непредсказуемыми событиями, поскольку знакомым из Сети "может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной". "Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно!" – сказала Плетнева в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Она вспомнила, что раньше тоже по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах. "Но это не значит, что сразу женились, — рассказывает Плетнева. — А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?"

Кроме того, Тамара Плетнева посоветовала девушкам – будущим мамам "вести себя разумнее и контролировать поведение, чтобы не допустить нежелательных последствий".

"Ребята как-то к этому проще относятся: переспал и ушел, а ей потом расхлебывать", — говорит депутат и добавляет, что поэтому девушка "должна думать больше".

По мнению Плетневой для того, что пресекать негативные последствия и развивать правильные отношения между мужчиной и женщиной, подобные ресурсы для знакомств в Сети необходимо блокировать.

Она призналась, что была бы полностью согласна ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств, да и в целом ограничить Интернет, поскольку и дети, и молодежь, и даже старики черпают оттуда "все, что негоже" – "сплетни там всякие, вранье".

"Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать", — добавила депутат Госдумы. Поэтому, резюмировала она, "такие сайты нужно блокировать, и не только такие".

Летом, во время проведения в России Чемпионата мира по футболу, депутат-коммунист Плетнева призвала россиянок к ответственному сексуальному поведению, чтобы необдуманные поступки не приводили к рождению детей в неполных семьях.