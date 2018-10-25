Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 октября 201812:52

Романцев: назначение Карреры было ошибкой, чемпионство "Спартака" - заслуга Аленичева

Юрий Машков/ТАСС

Известный отечественный специалист Олег Романцев прокомментировал смену главного тренера в московском футбольном клубе "Спартак". Ранее с этой должности был отправлен в отставку итальянец Массимо Каррера.

По словам легендарного наставник, с которым "красно-белые" провели лучший период в истории, назначение Карреры было ошибкой.

"И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой, — заявил Романцев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону".

Сейчас

13:47

Генпрокурор Саудовской Аравии: убийство Хашогги было умышленным

11:20

Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

09:58

Наводнение на Кубани остановило 15 пассажирских поездов

09:13

Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкалья

08:47

Наводнение на Кубани: погибли 2 человека

07:03

В Хабаровском крае предотвращен теракт

01:48

Во Франции скончался писатель-шестидесятник Анатолий Гладилин

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Американские горки": потоки воды размыли опоры железнодорожного моста в Сочи

"Американские горки": потоки воды размыли опоры железнодорожного моста в Сочи

1 час назад
Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкалья

Александр Осипов назначен врио губернатора Забайкалья

4 часа назад
Госдума разрешила депутатам добровольно отказываться от пенсий

Госдума разрешила депутатам добровольно отказываться от пенсий

3 часа назад
Генпрокурор Саудовской Аравии: убийство Хашогги было умышленным

Генпрокурор Саудовской Аравии: убийство Хашогги было умышленным

19 минут назад
Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

2 часа назад
Нажал кнопочку - и в ЗАГС? Депутат Плетнева предложила блокировать сайты знакомств

Нажал кнопочку - и в ЗАГС? Депутат Плетнева предложила блокировать сайты знакомств

1 час назад
8 стран с крупнейшими запасами урана

8 стран с крупнейшими запасами урана

3 часа назад
Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

Нужна помощь: Марку Альмухаметову требуется дорогое обследование и лечение

22.10.2018 08:44
Намучились, но смеются: больные раком Рыбин и Сенчукова записали видео

Намучились, но смеются: больные раком Рыбин и Сенчукова записали видео

28 минут назад
Батурина второй год подряд названа журналом Forbes богатейшей женщиной России

Батурина второй год подряд названа журналом Forbes богатейшей женщиной России

2 часа назад
Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

Светлане Лободе сделали операцию на почке, концерты перенесены

19 часов назад
Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

Чем Рупит лучше Боровска? Волонтеры спасают старорусский город от бульдозеров

23 часа назад
Подарите Соне возможность жить и дышать

Подарите Соне возможность жить и дышать

24.10.2018 11:42
В Дагестане глава районного отделения ГИБДД избил водителя на дороге

В Дагестане глава районного отделения ГИБДД избил водителя на дороге

49 минут назад
Романцев: назначение Карреры было ошибкой, чемпионство "Спартака" - заслуга Аленичева

Романцев: назначение Карреры было ошибкой, чемпионство "Спартака" - заслуга Аленичева

1 час назад
Противостояние священников и полицейских около храма Гроба Господня попало на видео

Противостояние священников и полицейских около храма Гроба Господня попало на видео

2 часа назад
Петербуржец на свои деньги отремонтировал парадную

Петербуржец на свои деньги отремонтировал парадную

2 часа назад
Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности

Преемник Skoda Rapid: первые фото и новые подробности

2 часа назад
"Он его переехал, мы все это чувствовали": автобус задавил пешехода на зебре. Видео

"Он его переехал, мы все это чувствовали": автобус задавил пешехода на зебре. Видео

3 часа назад
Хирурги призывают отказаться от мощных антикоагулянтов в пользу аспирина

Хирурги призывают отказаться от мощных антикоагулянтов в пользу аспирина

3 часа назад
Искусственный интеллект поставили на службу парфюмерам

Искусственный интеллект поставили на службу парфюмерам

3 часа назад
Пользователь 4chan решил известную математическую проблему при обсуждении аниме

Пользователь 4chan решил известную математическую проблему при обсуждении аниме

4 часа назад
Зрители нашли 4 повода для возмущения в трейлере нового мультфильма про Рождество

Зрители нашли 4 повода для возмущения в трейлере нового мультфильма про Рождество

4 часа назад
Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"

Гидрометцентр рассказал, когда стоит "переобуваться"

4 часа назад
Медики выяснили, в каких случаях беременность снижает риск развития рака груди

Медики выяснили, в каких случаях беременность снижает риск развития рака груди

5 часов назад
Обзор смартфона Honor 8X: когда флагман не нужен

Обзор смартфона Honor 8X: когда флагман не нужен

5 часов назад
Банк "Союзный" лишился лицензии

Банк "Союзный" лишился лицензии

5 часов назад
Зима смертельно опасна для сердечников

Зима смертельно опасна для сердечников

5 часов назад
Минобороны РФ: с террористами нельзя договориться, их нужно уничтожать

Минобороны РФ: с террористами нельзя договориться, их нужно уничтожать

6 часов назад
Отозвана лицензия у екатеринбургского "Уралтрансбанка"

Отозвана лицензия у екатеринбургского "Уралтрансбанка"

6 часов назад
На рынке США обвал, крупнейшие компании дешевеют

На рынке США обвал, крупнейшие компании дешевеют

7 часов назад
Трех потерявшихся туристов нашли в охотничьей якутской избушке

Трех потерявшихся туристов нашли в охотничьей якутской избушке

8 часов назад
Две "бомбы" в одни руки: ФБР продолжает выявлять подозрительные посылки

Две "бомбы" в одни руки: ФБР продолжает выявлять подозрительные посылки

8 часов назад
США морально готовят себя к войне с Китаем

США морально готовят себя к войне с Китаем

9 часов назад
Советские памятники в Польше почти 40 раз подверглись вандализму в этом году

Советские памятники в Польше почти 40 раз подверглись вандализму в этом году

10 часов назад
Русские и китайские шпионы выведали все сплетни Трампа

Русские и китайские шпионы выведали все сплетни Трампа

10 часов назад
В Самаре в результате взрыва газа обрушился частный дом

В Самаре в результате взрыва газа обрушился частный дом

11 часов назад
Во Франции скончался писатель-шестидесятник Анатолий Гладилин

Во Франции скончался писатель-шестидесятник Анатолий Гладилин

12 часов назад
"Макарошки" закуплены: саратовский депутат сел на "министерскую диету"

"Макарошки" закуплены: саратовский депутат сел на "министерскую диету"

13 часов назад
"Держи краба": в российских ресторанах начинается пир для гурманов

"Держи краба": в российских ресторанах начинается пир для гурманов

13 часов назад
Лига чемпионов. "ПСЖ" спасся в игре с "Наполи"

Лига чемпионов. "ПСЖ" спасся в игре с "Наполи"

14 часов назад
1 ноября в Россию приедет новый кубинский лидер Диас-Канель

1 ноября в Россию приедет новый кубинский лидер Диас-Канель

14 часов назад
МИД РФ: США выходят из ракетного договора, но когда – вопрос открытый

МИД РФ: США выходят из ракетного договора, но когда – вопрос открытый

14 часов назад
Американские СМИ из-за последних событий вспомнили Унабомбера

Американские СМИ из-за последних событий вспомнили Унабомбера

15 часов назад
КХЛ. "Авангард" победил минское "Динамо" в овертайме

КХЛ. "Авангард" победил минское "Динамо" в овертайме

16 часов назад
Путин призвал не засыпать на ходу при реализации нацпроектов

Путин призвал не засыпать на ходу при реализации нацпроектов

16 часов назад
"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

"Игра жанров": классику, джаз и современные хиты соединят в одном концерте

16 часов назад
"Желала лучшей доли": мама Сережи из Щелкова объяснила свой поступок

"Желала лучшей доли": мама Сережи из Щелкова объяснила свой поступок

16 часов назад
Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

Россия ответит на выход США из ДРСМД быстро и эффективно

18 часов назад
Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

Пражский филармонический хор даст концерт в Москве

23.10.2018 19:25
"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Модель преступления". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

23.10.2018 12:21
Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

Куда поехать в 2019 году: топ-10 стран мира

23.10.2018 10:19
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07