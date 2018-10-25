Романцев: назначение Карреры было ошибкой, чемпионство "Спартака" - заслуга Аленичева

Известный отечественный специалист Олег Романцев прокомментировал смену главного тренера в московском футбольном клубе "Спартак". Ранее с этой должности был отправлен в отставку итальянец Массимо Каррера.

По словам легендарного наставник, с которым "красно-белые" провели лучший период в истории, назначение Карреры было ошибкой.

"И прежде считал, и сейчас считаю – назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой, — заявил Романцев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — А выигрыш чемпионского золота – это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону".